Новые тарифы на электроэнергию в Ингушетии вступят в силу с 1 июля 2018 года

Изменение цен (тарифов) установлено Постановлением Региональной энергетической комиссии Республики Ингушетия "О тарифах на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Республики Ингушетия на 2018 год" № 24 от 29 декабря 2017 года. В соответствии с ним с 1 июля 2018 года одноставочный тариф для городского населения составит 3,47 руб./кВт.ч, для сельского населения – 2,43 руб./кВт.ч.

Данный рост входит в предельно допустимый максимум, установленный Федеральной службой по тарифам РФ. Процесс формирования цен на электроэнергию предельно прозрачен. Изменение тарифа является результатом тщательной независимой оценки и анализа экономической обоснованности, проводимой специалистами регулирующих органов.

Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") напоминает, что до вступления в силу новых тарифов, то есть до 30 июня 2018 года, потребителям электроэнергии необходимо любым удобным способом предоставить показания индивидуальных приборов учета, а также призывает к своевременной оплате счетов за поставленный энергоресурс во избежание начисления пени.