"Оренбургэнерго" готовит электрические сети к зиме

Бригады Оренбургского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" выполняют плановые работы по ремонту электрических сетей. Проведены капитальный и текущий ремонты 296 трансформаторных подстанций, около 1,55 км кабельных линий и 154,4 км воздушных линий электропередачи.

В этом году энергетики отремонтируют электрические сети на 22 улицах Оренбурга, а также в 44 сельских населенных пунктах Оренбургского района. Безопасное проведение ремонтов невозможно без кратковременных отключений электроэнергии.

За сутки до начала работ энергетики предупреждают глав поселковых администраций, а также ответственные за электрохозяйство предприятий и организаций управляющие компании и ТСЖ, о точной дате, времени отключения и перечне улиц, где не будет электричества. Соответствующие объявления специалисты компании размещают и на информационных стендах магазинов, почтовых отделений и фельдшерско-акушерских пунктов.