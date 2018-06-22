Проблему неплатежей предприятий ЖКХ Дагестана обсудили в правительстве региона

21 июня в правительстве Дагестана состоялось расширенное совещание с участием руководителей ЖКХ республики под председательством генерального директора ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрия Зайцева (входит в ГК "Россети") и заместителя председателя правительства региона Рамазана Джафарова. В совещании приняли участие представители менеджмента "Россетей" и МРСК Северного Кавказа в ранге заместителей генерального директора, профильные министры, представители МУП ЖКХ. Главная тема разговора – неплатежи предприятий жилищно-коммунального хозяйства городов и районов Дагестана.

Предваряя обсуждение одной из главных проблем электросетевого комплекса республики, Юрий Зайцев отметил, что по-прежнему в лидерах в списках злостных неплательщиков за электроэнергию - предприятия, обеспечивающие население водой. Среди наиболее крупных должников – МУП "Махачкалаводоканал". Всего же долги предприятий ЖКХ, как сообщил Юрий Зайцев, составляют более двух миллиардов рублей.

По словам гендиректора МРСК Северного Кавказа, решать проблему необходимо безотлагательно. Так как неплатежи приводят к невозможности развивать электросети в соответствии с современными требованиями и растущими потребностями населения, эксплуатировать оборудование на должном уровне. В конечном итоге подобный накопительный эффект приведет к коллапсу, под угрозу может быть поставлена энергобезопасность региона. И в первую очередь пострадает население. Именно поэтому цель разговора – не наказать неплательщиков, а понять глубинные причины возникновения проблемы и совместно найти оптимальные пути ее решения.

По словам представителя МУП "Махачкалаводоканал" Шамиля Салихова, несмотря на то, что собираемость платежей за воду составляет порядка 80%, часть выручки уходит на выплату первоочередных платежей (это накопленные за много лет долги, налоги и судебные издержки, выдача заработной платы сотрудникам и пр.).

Проблемы у всех предприятий ЖКХ идентичны и имеют системный характер. В их числе и низкие тарифы в Дагестане, о которых в своих выступлениях говорили присутствующие на совещании представители менеджмента "Россетей" Павел Гребцов и Александр Пятигор. Для сравнения, стоимость кубического метра воды в регионе составляет 7 руб., а в Ставрополе и Ростове – более 50 руб., тариф на передачу электроэнергии в Дагестане – 1.04 руб. за кВт.ч., а в Ставрополе и Ростове – два рубля. Цифры разнятся в несколько раз, хотя ресурсоснабжающие компании несут аналогичные расходы на обслуживание и транспортировку ресурсов. Отсюда – невозможность финансировать инвестиционную программу, а, следовательно, развивать электросети, которые сейчас находятся в крайне изношенном состоянии.

Собирать долги с предприятий, которые находятся в предбанкротном состоянии, практически невозможно, хотя к ним энергетиками применяются все законные меры воздействия.

"Мы не заинтересованы в банкротстве предприятий-должников, ведь от этого в первую очередь будут страдать потребители коммунальных ресурсов, но нам не оставляют выбора – мы обязаны действовать в рамках закона и всеми доступными средствами добиваться оплаты наших услуг, - прокомментировал Юрий Зайцев отношение компании к проблеме. - Мы хотели бы как можно скорее переломить ситуацию и призываем объединить усилия в решении проблемы. Взаимодействие с руководством республики и правительства по этим вопросам развивается в конструктивном русле".

Для этого необходимо создать специальную рабочую группу – такое предложение вынесла на обсуждение заместитель председателя правительства – министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Екатерина Толстикова. Это предложение поддержал и генеральный директор МРСК Северного Кавказа, предложив в свою очередь провести юридическую и экономическую экспертизу, которая бы выявила причины неплатежей со стороны предприятий ЖКХ и дала бы соответствующее заключение.

Участники совещания пришли к общему выводу, что решение накопленных проблем должно в итоге привести к выходу из кризисной ситуации, в которой оказалась система ЖКХ и электросетевой комплекс Республики Дагестан.

Обсуждение данной темы продолжилось в более узком формате с участием председателя правительства РД Артема Здунова. На встрече главный инженер "Россетей" Дмитрий Гвоздев рассказал о ходе подготовки компании и ее подразделений к масштабным учениям, которые пройдут на территории республики с 20 июля по 20 августа и которые станут одним из важных шагов на пути преобразований в электросетевом комплексе Дагестана.