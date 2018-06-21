Рынок солнечной энергетики в Китае рухнул из-за неожиданного решения властей сократить субсидирование

Три китайских государственных органа - Национальная комиссия развития и реформ, Министерство финансов и Национальная энергетическая администрация, выступили с совместным заявлением "О развитии и реформировании" солнечной энергетики.

Основное в данном документе - это прекращение выдачи квот на строительство промышленных солнечных электростанций, претендующих на субсидии, и запрет провинциям выдавать разрешения на строительство таких электростанций в 2018 г.1 Что касается распределенной генерации, здесь в текущем году планируется ограничить объем ввода новых мощностей величиной в 10 ГВт. Кроме того, китайские власти снижают фиксированные "зеленые" тарифы для всех категорий объектов солнечной генерации и устанавливают график их дальнейшего снижения.

Эти меры направлены на "содействие устойчивому развитию сектора солнечной энергии, повышению качества ее развития и ускорению сокращения субсидий", — говорится в совместном заявлении.

Акции китайских производителей, работающих в солнечной энергетике, упали на 10-20% и более.

Одной из причин изменения политики называется возросший дефицит государственного фонда поддержки развития ВИЭ, финансируемого потребителями энергии, который достиг 100 млрд юаней ($ 15,6 млрд). Если в Германии программа поддержки ВИЭ ежегодно сводится с профицитом, который сегодня достиг примерно € 5 млрд, китайская система не справляется со слишком высокими темпами роста ВИЭ энергетики.

В качестве другой причины называется переизбыток электроэнергии в стране, который привел к значительному снижению коэффициенту использования установленной мощности (КИУМ) "традиционных" электростанций.

В 2017 г. в Китае было введено в эксплуатацию 53 ГВт солнечных электростанций. Еще недавно планировалось, что в течение ближайших лет в КНР будет ежегодно вводится 50-60 ГВт объектов солнечной генерации. Сегодня аналитики резко понизили прогнозы. Так, международная инвестиционная банковская группа Daiwa Capital Markets понизила прогноз вводов СЭС в Китае в 2018 г. с 45 до 30 ГВт. Консалтинговая компания Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory Co (AECEA) теперь вместо 40-45 ГВт в 2018 г. предсказывает 30-35 ГВт, а на два следующих года - "всего" 20-25 ГВт (в год).

Даже с корректировками - это гигантские объемы мощностей, однако для КНР это серьезный откат по сравнению с 2017 г. При этом к концу пятилетки (2020 г.) установленная мощность китайской солнечной энергетики может достичь 200-215 ГВт, что существенно меньше прежних прогнозов.

В опубликованном китайском документе используются термины "упорядочить" и "поощрять". Речь идёт о поощрении местными властями проектов в солнечной энергетике любых типов и размеров, которые не требуют субсидий.

Во многих районах страны солнечная энергетика уже конкурентоспособна с угольной (и, разумеется, дешевле газовой), поэтому возникает интрига, насколько быстро отрасль сумеет перестроиться на работу в новом режиме. Кроме того, в КНР вводятся весьма жесткие экологические стандарты для угольных электростанций, что также может повлиять на сравнительную экономику технологий генерации.

Решение китайских властей окажет существенное влияние на весь мировой рынок солнечной энергетики, поскольку КНР является, можно сказать, "глобальной кузницей" этой отрасли. Событие будет воздействовать на мировой рынок разнонаправленно. Разумеется, снижение темпов ввода солнечных электростанций в Китае означает и сокращение мирового роста в целом, поскольку КНР - это половина мирового рынка.

В то же время потеря китайского рынка китайскими же производителями, которые, к тому же, высокими темпами наращивают производственные мощности, может привести к колоссальному превышению предложения над спросом и china's Policy & Regulatory Landscape обвальному падению цен на оборудование солнечных электростанций на мировом рынке (в первую очередь на солнечные модули). Это, с одной стороны, будет стимулировать рост солнечной энергетики в других частях света, но, с другой стороны, ударит по производителям солнечных модулей стран. Данные накладываются протекционистские рынке солнечных элементов, действующие в США и ЕС.

Очевидно, отрасль будет находиться в состоянии неопределенности в течение текущего года или дольше, до тех пор, пока китайские производители не нащупают "новую нормальность".