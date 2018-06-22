Саратовские энергетики реконструируют распределительные сети

Правобережное производственное отделение филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" ведет реконструкцию распределительных электрических сетей напряжением 0,4 кВ в селе Даниловка Аткарского района.

В ходе реконструкции энергетики установят 200 новых опор и подвесят более 6 километров провода. Функции приема, преобразования и распределения электроэнергии обеспечат 3 современных комплектных трансформаторных подстанции суммарной мощностью 660 кВА.

С целью контроля потребления электроэнергии предусмотрен монтаж 188 одно- и трехфазных приборов учета.

Обновленные электрические сети в селе Даниловка Аткарского района повысят качество и надежность электроснабжения потребителей. Современное оборудование и материалы позволят снизить технические потери электроэнергии и затраты на эксплуатацию линий электропередачи.

Реконструкция распределительных электрических сетей ведется и в других производственных отделениях филиала ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети".