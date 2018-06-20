Тюменские старшеклассники – призёры Всероссийской олимпиады школьников ПАО "Россети"

Девятиклассники из Тюмени вошли в число победителей Всероссийской олимпиады школьников, которую организовала компания "Россети". Среди нескольких тысяч ребят со всех уголков России выявляли самых одарённых в точных науках.

Отбор школьников проводили в зоне ответственности каждого дочернего предприятия ПАО "Россети", то есть принять участие в олимпиаде мог любой старшеклассник. Первый этап в Тюмени собрал несколько сотен ребят из областной столицы и муниципальных районов южной части региона. За два дня участники в формате тестов продемонстрировали свои знания в таких дисциплинах, как математика, физика и информатика. Именно такой набор компетенций в данный момент приоритетен для формирования кадрового потенциала для российской энергетики будущего.

В рамках второго этапа ребята решали кейсы, которые включали в себя комплексные задачи на энергетическую тематику. В итоге тюменцы Алексей Ермаков и Евгений Буданов стали лауреатами первой степени, а Фадей Богомяков стал серебряным призёром. Всего награды получили 49 школьников из регионов России. Все они будут участниками энергетической смены в детском центре "Орлёнок". К ним, кстати, присоединятся ещё около тридцати победителей Всероссийского форума научной молодёжи "Шаг в будущее". Среди них сургутский восьмиклассник Никита Елистратов.

Преподавательское сообщество высоко оценило инициативу энергетиков, ведь такой прямой формат подстёгивает выпускников к самореализации в точных науках. "Сегодня наравне с вузовскими олимпиадами, которые являются своего рода билетом для поступления в тот или иной вуз, проводятся по-настоящему зрелые компетентные олимпиады государственных корпораций, определяющих политику технологического развития нашей страны. Одной из таких является компания "Россети". Для нас очень важно, что корпорация приняла решение и сочла необходимым учредить собственную инженерную олимпиаду, это многое говорит о социальной отвественности и кадровой стратегии индустриальных партнёров", – отметил директор Департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Стоит отметить, что призёры и победители Олимпиады ПАО "Россети" получают ряд бонусов, которые помогут им в студенчестве и даже в карьере. Так, профильные вузы страны готовы выдать преференции при поступлении отличившимся в рамках всероссийской олимпиады, самых одарённых ребят будут "вести" по жизни энергетические предприятия, как потенциальных сотрудников. Сейчас перед профессионалами стоит серьёзная задача по цифровизации отрасли, уже через пять-десять лет требования к электромонтёрам, диспетчерам и другим специалистам электроэнергетики будут иными.

"Мы рассчитываем на ребят, которые отличились в рамках олимпиады ПАО "Россети". Именно они станут инженерами будущего, специалистами, которым предстоит работать в цифровой электроэнергетике", – прокомментировал победу тюменских школьников генеральный директор АО "Тюменьэнерго" Сергей Савчук.