Ульяновские энергетики выявили 142 случая незаконного потребления электроэнергии с начала года

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Ульяновские распределительные сети" продолжают системную работу по предотвращению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. За первые пять месяцев 2018 года выявлено 142 случая незаконного потребления электроэнергии в общем объеме более 558 тыс. кВт*ч.

С начала года в отношении юридических лиц составлен 21 акт о безучетном и бездоговорном потреблении и 121 акт в отношении физических лиц. Общий ущерб, причиненный электросетевой компании незаконными действиями энерговоров, составляет более одного миллиона рублей. Больше всего случаев безучетного потребления электроэнергии зафиксированы в Чердаклинском, Радищевском, Инзенском и Новоспасском районах Ульяновской области.

Сотрудники филиала напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только обязан компенсировать ущерб электросетевой компании, но и может быть привлечен к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Энергетики обращаются к жителям с убедительной просьбой обо всех случаях самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу электрооборудования сообщать по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-775-16-42, телефону доверия филиала "Ульяновские РС" 8(8422)61-36-46 или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства (конфиденциальность гарантирована).