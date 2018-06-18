В начале июля жители Амурской области получат единую квитанцию за электроэнергию и тепло

Новый вид платёжного документа вводится на территориях, где услугу горячего водоснабжения и теплоснабжения оказывает филиал АО "ДГК" "Амурская генерация" - это полностью пгт. Прогресс и часть г. Благовещенска - порядка 10 тыс. абонентов.

Квитанция будет включать начисления за предоставленные в июне 2018 года услуги поставщиков тепла и горячей воды – АО "ДГК" и электроэнергии – ПАО "ДЭК" (обе компании входят в группу РусГидро). Оплата услуг каждой энергокомпании будет производиться по отдельному штрих-коду и реквизитам, таким образом, средства, оплачиваемые потребителями, продолжат напрямую поступать непосредственно в их адрес.

Начисление за электрическую и тепловую энергию, печать и доставка квитанций, прием показаний счетчиков, предоставление консультаций и справок с 1 июля будут осуществляться сотрудниками Дальневосточной энергетической компании. Все вопросы, связанные с расчетами за тепло, горячую воду и электроснабжение клиенты смогут решать в режиме "одного окна" в офисах филиала ПАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт". В г. Благовещенске это Центры обслуживания потребителей электроэнергии по адресам ул. 50 лет Октября, 65/1 и ул. Калинина, 142/4.

Помимо этого, для удобства клиентов ПАО "ДЭК" сохранит все коммуникации, которые действовали для абонентов АО "ДГК". Так, по привычным адресам продолжат функционировать офисы обслуживания клиентов в г. Благовещенске по ул. Горького, 300 и в пгт. Прогресс по ул. Заводская, 56 а. В них же с 1 июля можно будет решить все вопросы, связанные с электроснабжением.