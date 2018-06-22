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Отраслевые новости: Энергетика

В рамках подготовки к отопительному сезону энергетики Свердловской ТЭЦ восстанавливают дымовую трубу

В рамках подготовки к отопительному сезону энергетики Свердловской ТЭЦ восстанавливают дымовую трубу

22 июня 2018, 17:09
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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На Свердловской ТЭЦ выполняется комплекс работ по ремонту дымовой трубы, которая находится в эксплуатации с 1954 года и предназначена для отвода продуктов сгорания котлов, один из которых нагревает сетевую воду для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей микрорайона Уралмаш. Проект реализуется для устранения ряда дефектов, выявленных при проведении экспертизы промышленной безопасности.

На объекте специалисты восстанавливают металлоконструкции (светофорные площадки и ходовые лестницы), оголовок трубы, железобетонные конструкции внутри и снаружи ствола, газоходы, оборудование грозовой защиты, обновляют маркировочную "окраску".

Восстановление дымовой трубы значительно повысит надежность станции и энергоснабжения потребителей. Работы завершатся до конца июня. На реализацию этого проекта компания направила 2,8 млн. рублей.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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