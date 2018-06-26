Глава РЖД: Соединение Транскорейской дороги и Транссиба могло бы стоить $3-4 млрд

Проект соединения Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали мог бы обойтись в 3-4 миллиарда долларов и быть реализован в течение 3-5 лет, считает президент РЖД Олег Белозеров.

Как ранее в пятницу сообщали РЖД, железные дороги России и Южной Кореи — РЖД и Korail — готовы изучить условия организации перевозок в Европу, включая проект соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей с участием КНДР. Соответствующий меморандум компании подписали в пятницу в рамках визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Москву.

"Исследования на сегодняшний момент у нас есть 2000-х годов, поэтому нам нужно уточнить, что произошло за последнее время. Построить все можно быстро, в течение 3-5 лет — это возможно было бы сделать. Может быть, даже быстрее", — сказал Белозеров журналистам.

Он отметил, что российская сторона предложила корейским партнерам провести трехстороннюю встречу. "И начать, может быть, со сквозных пока перевозок, пока не очень быстрых, поскольку будет необходимо повышать скорости. Если делать это на очень высоких скоростях (железнодорожное сообщение — ред.), скажем так, 3-4 миллиарда долларов. Для инфраструктуры, наверное, не такие большие деньги, а эффект очень хороший", — отметил Белозеров.

В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, однако потом смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле этого года лидеры двух корейских государств на встрече в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.

Южная Корея надеется через Транссиб доставлять грузы в Европу, которые пока приходится отправлять морским путем.

Как сообщал генеральный секретарь Координационного Совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, Россия полностью готова к соединению Транссиба с Транскорейской железнодорожной магистралью, ожидая политического решения властей КНДР и Южной Кореи.

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