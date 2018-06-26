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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тамбовэнерго продолжает работу по профилактике детского электротравматизма во время летних каникул

Тамбовэнерго продолжает работу по профилактике детского электротравматизма во время летних каникул

26 июня 2018, 11:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

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Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" продолжают проводить уроки по электробезопасности для детей и подростков в летних оздоровительных лагерях Тамбовской области. Очередные занятия прошли в лагерях "Спутник", "Ласточка", "Вислый бор" и "Круглинские рассветы" в Мичуринском районе Тамбовской области. В общей сложности их участниками уроков стали около 500 человек.

Ребята узнали об основных правилах электробезопасности и значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, посмотрели видеоролики, где наглядно показано, чем опасно самовольное проникновение на энергообъекты, приняли участие в увлекательных конкурсах и викторинах, проведенных энергетиками. Работники Тамбовэнерго продемонстрировали им приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока, а по окончании уроков для закрепления полученных знаний вручили специализированные брошюры и плакаты.

Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах МРСК Центра. До конца лета работники Тамбовэнерго проведут тематические занятия во всех летних оздоровительных лагерях Тамбовской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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