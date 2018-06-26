Тамбовэнерго продолжает работу по профилактике детского электротравматизма во время летних каникул

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" продолжают проводить уроки по электробезопасности для детей и подростков в летних оздоровительных лагерях Тамбовской области. Очередные занятия прошли в лагерях "Спутник", "Ласточка", "Вислый бор" и "Круглинские рассветы" в Мичуринском районе Тамбовской области. В общей сложности их участниками уроков стали около 500 человек.

Ребята узнали об основных правилах электробезопасности и значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, посмотрели видеоролики, где наглядно показано, чем опасно самовольное проникновение на энергообъекты, приняли участие в увлекательных конкурсах и викторинах, проведенных энергетиками. Работники Тамбовэнерго продемонстрировали им приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока, а по окончании уроков для закрепления полученных знаний вручили специализированные брошюры и плакаты.

Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах МРСК Центра. До конца лета работники Тамбовэнерго проведут тематические занятия во всех летних оздоровительных лагерях Тамбовской области.