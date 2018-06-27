Амурские электрические сети построили новые энергообъекты для техприсоединения газопровода "Сила Сибири"

Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" завершил строительство высоковольтной линии 35 кВ "Невер – Линейная" и подстанции 35/10 кВ "Линейная" для подключения к электроснабжению линейного производственного управления № 4 газопроводной системы "Сила Сибири".

Строительство линии электропередачи велось с декабря 2017 года. На первом этапе энергетики подготовили просеку протяженностью 5 км. Опоры приходилось устанавливать на скальном грунте и болотистой местности, с пересечением Транссибирской магистрали. Линия соединила новую подстанцию "Линейная" и реконструированную в прошлом году подстанцию "Невер". По договору технологического присоединения электричество на объекты будет выдано в конце июня этого года, заявленная мощность - 2,1 МВт.

- Проект по технологическому присоединению объектов газопровода "Сила Сибири" - самый крупный за всю современную историю развития амурской энергетики, - считает директор филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Евгений Семенюк. – В Амурской области нам предстоит построить 4 подстанции: одну 110 кВ, две 35 кВ и совместно с ФСК подстанцию классом напряжения 220 кВ. Помимо этого, необходимо построить более 115 км линий электропередачи различного класса напряжения.