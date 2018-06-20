Ивэнерго: десятиклассница из Иванова стала призером Всероссийской олимпиады школьников ПАО "Россети"

Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников ПАО "Россети" из регионов ответственности ПАО "МРСК Центра и Приволжья" наградили в Москве. В число призеров олимпиады вошла ученица МБОУ "Лицей №33" г.Иваново – Юлия Прохорова. Диплом второй степени ей вручили Министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и ректор Национального исследовательского института "МЭИ" Николай Рогалев.

Ранее Юлия Прохорова достойно проявила себя на региональном отборочном этапе Всероссийской олимпиады школьников, организованном филиалом ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго". Первый этап проходил на базе Ивановского государственного энергетического университета при поддержке Департамента образования Ивановской области. На начальном этапе учащиеся продемонстрировали свои знания в таких дисциплинах, как математика, физика и информатика. Победители и призеры регионального этапа приняли участие в заключительном этапе, в ходе которого необходимо было выполнить комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по соответствующим предметам в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

"Задания Олимпиады были достаточно сложные. Для победы в отборочном этапе необходимо было набрать максимальное количество баллов не по одному предмету, а сразу по трем. При выполнении заданий второго этапа пришлось заглянуть глубоко в энергетическую отрасль для поиска верных решений. В целом же участие в Олимпиаде позволило мне расширить свое представление об электроэнергетике, получить новые знания, опыт и серьезно задуматься о выборе будущей профессии", - отметила Юлия Прохорова.

Всего во Всероссийской Олимпиаде ПАО "Россети" для старшеклассников приняли участие свыше 5 тысяч ребят из разных уголков России.

Победители и призеры федерального этапа олимпиады в качестве дополнительного поощрения получили возможность посетить экскурсию по российской столице, увидеть Ситуационно-аналитический центр ПАО "Россети" и побывать на подземной подстанции 220 кВ "Сколково" и подстанции 500 кВ "Очаково". В августе 2018 г. они примут участие в проектной смене Всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее" в ВДЦ "Орленок" в г. Туапсе.