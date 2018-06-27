Совет ИТЭР одобрил изменения в стратегию сооружения термоядерного реактора

Совет ИТЭР одобрил изменения в стратегию сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (International Thermonuclear Experimental Reactor, ИТЭР), который строится на юге Франции. Это позволит оптимизировать процесс установки оборудования в реакторном комплексе и выполнить план по сборке реактора, сообщила в понедельник пресс-служба российского проектного центра ИТЭР.

Как ранее сообщал руководитель департамента по инженерии токамака ИТЭР Александр Алексеев, новая стратегия по сборке систем ИТЭР была разработана из-за того, что есть проблемы с задержкой поставок систем и оборудования для реактора согласно графику, принятому в 2016 году. В ходе XXII заседания Совета ИТЭР, состоявшегося 20-21 июня 2018 года, его делегаты - представители стран-участниц проекта, детально изучили отчеты и индикаторы, касающиеся организационной и технической сторон реализации проекта.

"Совет одобрил изменения в стратегии сооружения установки, предложенные Организацией ИТЭР для оптимизации процесса установки оборудования в реакторном комплексе. Применение этой стратегии позволяет проекту оставаться на пути к получению первой плазмы в 2025 году. Все члены Совета ИТЭР вновь подтвердили значимость миссии и видения проекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, делегаты Совета отметили, что, начиная с января 2016 года были успешно пройдены 33 плановых ключевых этапа проекта, включая недавний пуск установки для испытаний пучков нейтральных частиц SPIDER, а также организацию первого доступа к шахте токамака для установки оборудования. Также был отмечен прогресс в сооружении ключевых элементов будущего токамака: вакуумной камеры, магнитных катушек тороидального поля, криогенного завода и других.

"Согласно последним показателям сооружения установки, выполнение проекта на пути к получению первой плазмы завершено на 55%", - отмечается в сообщении.

О проекте

Проект ИТЭР реализуют семь партнеров (Евросоюз, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США, Япония) рядом с исследовательским центром Кадараш (Прованс-Альпы-Лазурный берег, Франция). В основе ИТЭР - разработанная советскими учеными система токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По своим масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция (МКС) и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовление и поставка 25 высокотехнологичных систем будущей установки.

ТАСС