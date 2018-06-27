Специалисты МРСК Юга готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в условиях аномальной жары

"Специалисты ПАО "МРСК Юга" провели комплексную подготовку энергооборудования и линий электропередачи к предстоящему периоду жаркой и засушливой погоды, усилили контроль за соблюдением противопожарного режима на энергообъектах", - рассказал генеральный директор компании Борис Эбзеев.

По прогнозам синоптиков, ближайшие недели на юге России будут аномально жаркими и сухими, ожидается повышение температуры до 40 градусов. В некоторых районах зной и безветрие могут сменяться бурями и кратковременными проливными дождями. Такая погода – серьезное испытание для энергетиков.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей специалисты компании проводят дополнительные осмотры электроустановок и линий электропередачи. Особое внимание уделяется работе маслонаполненного оборудования подстанций 35-110 кВ. Энергетики проверяют работоспособность и эффективность систем охлаждения силовых трансформаторов.

Чтобы не допустить аварийных ситуаций, энергетики регулярно проводят дополнительные осмотры воздушных линий, проверяя их габариты, выявляя проблемные участки.

Территории подстанций и питающих центров расчищены от сухой растительности. Созданы противопожарные разрывы по периметру подстанций, не имеющих сплошного бетонного ограждения.

Налажено взаимодействие и обмен информацией с региональными и муниципальными органами власти, территориальными органами МЧС России и региональными диспетчерскими управлениями.

Самое пристальное внимание в условиях аномальной жары в МРСК Юга уделяется соблюдению правил охраны труда. Для безопасности персонала часть плановых ремонтных работ на открытом воздухе перенесены на более прохладные утренние и вечерние часы, контролируется температурный режим в производственных помещениях. Бригады энергетиков, работающие в жару, обеспечены запасом питьевой воды, для них организованы дополнительные инструктажи по технике безопасности и оказанию первой медицинской помощи при тепловом ударе.