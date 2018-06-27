Таврическая ТЭС в Симферополе выдала первые мегаватты

26 июня первый энергоблок Таврической ТЭС выдал первые мегаватты.

В рамках выполнения программы пусконаладочных работ первого энергоблока, установленной мощностью 235 МВт, была проведена одна из самых важных и ответственных операций на этапе энергетического пуска – успешно произведена паровая продувка котла и паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины первого энергоблока с выдачей первых 45 МВт в сеть. Далее первый энергоблок будет отключён для продолжения проведения пусконаладочных работ.

После выхода на полную мощность в составе двух энергоблоков новая ТЭС станет выдавать 470 МВт электрической мощности.

Напомним, что пуск в работу Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе, строящихся в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", позволит обеспечить необходимый уровень надежности энергосистемы, а также покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова. Совокупная мощность двух станций составит 940 МВт.