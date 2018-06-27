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Отраслевые новости: Энергетика

В Красноярском крае около 19 тыс человек остались без света

В Красноярском крае около 19 тыс человек остались без света

27 июня 2018, 15:18
Рубрика: Энергетика
Метки: ПОДСТАНЦИЯ, АВАРИИ

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Около 18,7 тысячи человек в Красноярском крае остались без электроснабжения из-за аварии, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

В среду в 11.41 на подстанции (ПС) 220 кВ “Абалаковская” (филиал “ФСК ЕЭС” – “МЭС Сибири”) действием защит отключилась первая цепь воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ “Енисей – Абалаковская” (ДЗО “Россети” – “МРСК Сибири”).

“Без электроснабжения остались: бытовые потребители (около 18,7 тысячи человек); предприятия лесоперерабатывающей промышленности. Мощность отключенных потребителей — 47 МВт”, — говорится в сообщении.

Температура наружного воздуха составляет 32ºС. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает energo-news.ru.

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