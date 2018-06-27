В мае население оплатило АО "Карачаево-Черкесскэнерго" 79,5% от суммы начисленной пени

В целях недопущения неконтролируемого роста дебиторской задолженности абонентов входящее в ГК "Россети" АО "Карачаево-Черкесскэнерго" начисляет недобросовестным потребителям пеню за просрочку платежей.

Как требует действующее законодательство, если просрочка оплаты услуги энергокомпании составляет три месяца, потребителям-физическим лицам начисляется пеня, составляющая 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России. Начиная с четвертого месяца просрочки платежей наказание ужесточается, и сумма пени возрастает до 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, что соответствует 23% годовых.

В мае текущего года сумма начисленной забывчивым потребителям частного сектора пени составила около 148,3 тыс. рублей. Более 79,5% от этой суммы абоненты-физические лица уже выплатили энергокомпании. Помимо стоимости потребленной электроэнергии в качестве наказания за просрочку платежей потребителям пришлось оплатить в сумме около 118 тыс. рублей. С начала года эта сумма составляет 576 тыс. рублей. Если бы абоненты были пунктуальны и рассчитывались с энергокомпанией в установленные сроки, эти деньги могли быть потрачены с пользой для семей.

Руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" напоминает, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг населению, принятыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, производить платежи за услуги ресурсоснабжающих организаций потребителю необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчётным.