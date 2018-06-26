Более тысячи работников МРСК Центра приняли участие в акции "ВоруНЕТ!"

ПАО "МРСК Центра" 27 июня провело в регионах своей деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа) масштабную акция "Вору НЕТ!". Участниками мероприятия, целью которого было привлечь внимание широкой общественности к проблеме безучетного и бездоговорного энергопотребления, стали более тысячи работников компании.

Дата проведения акции выбрана не случайно. 27 июня в России отмечается День молодежи, а главной движущей силой "Вору НЕТ!" стали как раз представители Советов по делам молодежи филиалов МРСК Центра. Энергетики проводили в общественных местах разъяснительную работу с гражданами, раздавали им тематические информационные материалы, рассказывали о важности борьбы с энерговоровством, о том, какие негативные последствия оно может принести добросовестным потребителям и чем чревато для самих нарушителей.

Одними из основных мест проведения акции стали праздничные мероприятия, прошедшие в День молодежи, отметившем в этом году 60-летие, в городах Центральной России. В ряде регионов молодые энергетики вместе со специалистами, проводившими плановые рейды по борьбе с безучетным и бездоговорным энергопотреблением, обходили районы индивидуальной жилой застройки.

Самое масштабное мероприятие организовали в тверском филиале компании: на улицы городов и поселков Тверской области вышли порядка двухсот его сотрудников. В Воронежской области организаторам акции помогали волонтеры – студенты энергетического факультета Международного института компьютерных технологий, в Ярославской области - студенты Ивановского государственного энергетического университета, проходящие практику в местном филиале компании.

В Белгородской области, где энергетики МРСК Центра охватили разъяснительной работой более 40 населенных пунктов, акция оказалась результативной не только с информационной точки зрения. В селе Знаменка Старооскольского района ее участники вместе с проводившими рейд электромонтерами и сотрудниками местной администрации зафиксировали факт энерговоровства: один из жителей самовольно подключился к сети и потреблял электричество незаконно. Энергетики составили акт о неучтенном потреблении, и теперь владельцу предстоит компенсировать более 50 тысяч рублей за электроэнергию, полученную "мимо" счетчика.

Проблема энерговоровства для России крайне актуальна. В регионах ответственности МРСК Центра только за первые четыре месяца нынешнего года было выявлено и пресечено около двух с половиной тысяч фактов незаконного потребления электрической энергии общим объемом около 80 миллионов кВт*ч (для сравнения: семья из четырех человек потребляет в среднем 200-250 кВт*ч в месяц). От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

МРСК Центра напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. При этом УК РФ предусматривает для энерговоров наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. А административная ответственность за хищения электроэнергии с 1 января 2016 года в России ужесточена. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

Средства, взыскиваемые с энерговоров, МРСК Центра направляет в том числе на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения добросовестных потребителей.