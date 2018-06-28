Денис Мантуров принял участие в совещании по вопросам международной торговли

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное участию России в системе международной торговли. В частности, речь шла о поддержке российских компаний-экспортеров. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В ходе совещания Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия, являясь членом Всемирной торговой организации, неукоснительно выполняет обязательства, предусмотренные правилами ВТО.

"Мы снизили таможенные пошлины, где необходимо – перешли на единые стандарты. Дополнительно поддержали отрасли, которые в наибольшей степени затронуты новыми условиями работы (сельское хозяйство, автомобилестроение, лёгкая промышленность, пищевая промышленность)", - отметил глава Правительства.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия не ставит под сомнение свое участие в ВТО несмотря на экономические санкции, реализуемые ограничительные или запретительные пошлины.

"Роль ВТО как медиатора в международных торговых спорах остаётся ведущей. Другое дело, что и нам нужно научиться полностью использовать доступный в рамках ВТО правовой инструментарий, причём использовать максимально эффективно", - пояснил Председатель Правительства.

Говоря о приоритетных задачах России в международном торговом пространстве, Дмитрий Медведев заметил, что первостепенным интересом является поддержка российских производственных компаний, которые уже экспортируют или планируют экспортировать свою продукцию на внешние рынки.