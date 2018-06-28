Дзержинские тепловые сети проводят сверхплановый ремонт шести участков тепловых сетей

В рамках подготовки к отопительному сезону 2018/19 гг. Дзержинские тепловые сети сверх основного плана ремонтной кампании проведут замену шести участков тепловых сетей на внутридворовых территориях.

Работы пройдут по адресам на проспекте Ленинского Комсомола, улицах Удриса, Островского, Патоличева, Суворова, где в этом году администрацией города запланировано асфальтирование дворовых территорий.

– К нам обратилась администрация города Дзержинска с просьбой проверить свои коммуникации в тех дворах, где в этом году будет производиться асфальтировка дворовых территорий. Оценив состояние своих коммуникаций, мы выявили шесть дворовых проездов, где целесообразно заменить участки тепловых сетей, чтобы в последующем не вскрывать асфальт. Решение провести сверхплановый ремонт продиктовано интересами города и его жителей, для которых мы стремимся обеспечить комфортную среду, – пояснил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

Первыми на текущей неделе начались ремонтные работы у дома №52 по проспекту Ленинского Комсомола. Всего на шести сверхплановых участках предстоит заменить 442 погонных метра трубопроводов тепловых сетей. Работы будут завершены до конца июля.

Тем временем ДТС продолжают масштабные плановые ремонты тепловых сетей. Так, на предыдущей неделе были проведены гидравлические испытания на квартальных теплосетях от 4 центральных тепловых пунктов и 3 тепловых камер, при этом было выявлено и устранено 11 дефектов. Кроме того, было устранено 10 дефектов на квартальных тепловых сетях от Дзержинской ТЭЦ, произведена промывка теплообменников 4 ЦТП, проведены ремонтные работы на абонентских вводах от 4 котельных. На текущей неделе проводятся гидравлические испытания тепловых сетей еще от 3 ЦТП и на двух участках магистральных сетей. Все эти работы в настоящее время проводятся с минимально возможным количеством потребителей, отключенных по горячему водоснабжению.

"Все работы в рамках ремонтной программы проходят в соответствии с утвержденным графиком. Делается все необходимое для того чтобы в полном объеме и с высоким качеством подготовить тепловые сети города к новому отопительному сезону", – отметил Алексей Семянов.