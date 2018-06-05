"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в конкурсе "Лучшие товары Мордовии"

"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в республиканском конкурсе "Лучшие товары Мордовии-2018". Конкурс традиционно проводится как региональный этап Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России".

Работу комиссии открыл первый заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Кулебякин Сергей Геннадьевич.

"ЭМ-КАБЕЛЬ" является постоянным участником данного конкурса и в этом году завод также представил свои новейшие разработки: кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10-35 кВ.

Представленная продукция успешно прошла республиканский этап, и теперь "ЭМ-КАБЕЛЬ" намерен продолжить борьбу на федеральном уровне и внести указанную марку в список лауреатов конкурса "100 лучших товаров России".