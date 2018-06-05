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Новости компаний

"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в конкурсе "Лучшие товары Мордовии"

ЭМ-КАБЕЛЬ принял участие в конкурсе Лучшие товары Мордовии

28 июня 2018, 16:50
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ

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ЭМ-КАБЕЛЬ

"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в республиканском конкурсе "Лучшие товары Мордовии-2018". Конкурс традиционно проводится как региональный этап Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России".

Работу комиссии открыл первый заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Кулебякин Сергей Геннадьевич.

"ЭМ-КАБЕЛЬ" является постоянным участником данного конкурса и в этом году завод также представил свои новейшие разработки: кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10-35 кВ.

Представленная продукция успешно прошла республиканский этап, и теперь "ЭМ-КАБЕЛЬ" намерен продолжить борьбу на федеральном уровне и внести указанную марку в список лауреатов конкурса "100 лучших товаров России".

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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