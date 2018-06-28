En+ объявила о выходе четырех членов из совета директоров компании

En+ Group объявила о выходе четырех членов из совета директоров компании, что соответствует "плану Баркера", подразумевающему снятие санкций с компании путем прекращения контроля в ней бизнесмена Олега Дерипаски и назначения нового совета директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам.

Согласно сообщению компании, с 27 июня 2018 года совет директоров En+ покинули Гульжан Молдажанова, Игорь Макаров, Ольга Машковская и Антон Вишневский.

В качестве временной меры, чтобы сохранить эффективное функционирование существующей структуры корпоративного управления до полного осуществления "плана Баркера", совет директоров компании одобрил назначение Тимура Валиева, Александра Кровушкина, Михаила Лихотникова, Константина Молодкина, Александра Шистко, Юрия Дворянского и Дениса Холодилова в качестве директоров компании с 27 июня. Новый совет директоров планируется назначить после отмены санкций в соответствии с "планом Баркера".

Так называемый "план Баркера" предполагает снижение доли владения Дерипаски в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на совет директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам. В конце апреля En+ сообщила, что Дерипаска собирается реализовать все эти пункты. В мае сам бизнесмен покинул советы директоров En+, а также "Русала".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент", "Евросибэнерго" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией – ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 5 августа, на завершение контрактов с "Русалом", En+, "Группой ГАЗ" и "Евросибэнерго" дается время до 23 октября. По остальным компаниям сроки остались прежними.

ПРАЙМ