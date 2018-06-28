Итоги выездных проверок технического состояния объектов электроэнергетики, выполненных в I квартале 2018 года

Подстрели коллегу по цеху
28 июня 2018, 17:27
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
В соответствии с утвержденным планом-графиком в I квартале 2018 года комиссии Минэнерго России с привлечением специалистов АО "Техническая инспекция ЕЭС" выполнили выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов 25 объектов электроэнергетики.
В первом квартале 2018 года типовая программа выездной проверки была расширена двумя разделами. В соответствии с внесенными дополнениями на комиссии Минэнерго России возложена функция по проверке достоверности информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики для расчета индекса технического состояния (ИТС) и индекса готовности к работе в отопительный сезон объектов электроэнергетики.
Всего в период с января по март 2018 года выполнены выездные проверки 20 электростанций, на которых выявлено 3 754 отклонения от требований НТД. На 10 проверенных электростанциях зафиксировано неполное выполнение регламентированных НТД проверок, испытаний и измерений при ремонте турбогенераторов, трансформаторов и коммутационных аппаратов. Также на 10 объектах генерации выявлены факты приемки из капитального ремонта турбин с техническими характеристиками, не восстановленными до номинальных значений.
Кроме того, на 7 из 20 проверенных электростанций отмечены следующие отклонения от отраслевых норм и правил:
В результате выездных проверок пяти предприятий электросетевого комплекса в I квартале 2018 года комиссиями Минэнерго России выявлены 819 отклонений от требований НТД. Наиболее часто фиксировались следующие нарушения:
По итогам выездных проверок субъекты электроэнергетики разрабатывают и представляют Минэнерго России планы мероприятий по устранению выявленных нарушений.
Минэнерго России осуществляет контроль их выполнения, в том числе в ходе повторных выездных проверок.
Выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и выполнения ремонтов на объектах электроэнергетики осуществляются в соответствии с годовым графиком, утверждаемым Минэнерго России. В 2018 году предусмотрены проверки 65 объектов электроэнергетики.