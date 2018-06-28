Итоги выездных проверок технического состояния объектов электроэнергетики, выполненных в I квартале 2018 года

В соответствии с утвержденным планом-графиком в I квартале 2018 года комиссии Минэнерго России с привлечением специалистов АО "Техническая инспекция ЕЭС" выполнили выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов 25 объектов электроэнергетики.

В первом квартале 2018 года типовая программа выездной проверки была расширена двумя разделами. В соответствии с внесенными дополнениями на комиссии Минэнерго России возложена функция по проверке достоверности информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики для расчета индекса технического состояния (ИТС) и индекса готовности к работе в отопительный сезон объектов электроэнергетики.

Всего в период с января по март 2018 года выполнены выездные проверки 20 электростанций, на которых выявлено 3 754 отклонения от требований НТД. На 10 проверенных электростанциях зафиксировано неполное выполнение регламентированных НТД проверок, испытаний и измерений при ремонте турбогенераторов, трансформаторов и коммутационных аппаратов. Также на 10 объектах генерации выявлены факты приемки из капитального ремонта турбин с техническими характеристиками, не восстановленными до номинальных значений.

Кроме того, на 7 из 20 проверенных электростанций отмечены следующие отклонения от отраслевых норм и правил:

при продлении срока службы не проводится техническое диагностирование трубопроводов (пара, воды, мазута);

при планировании и проведении ремонтов не всегда соблюдается нормативный межремонтный ресурс основного тепломеханического оборудования;

не в полном объеме и с отступлением от утвержденного графика проводятся запланированные ремонты вспомогательного котельного и турбинного оборудования.

В результате выездных проверок пяти предприятий электросетевого комплекса в I квартале 2018 года комиссиями Минэнерго России выявлены 819 отклонений от требований НТД. Наиболее часто фиксировались следующие нарушения:

площадки, отведенные под опоры ВЛ 110 кВ, не расчищены от древесно-кустарниковой растительности (ДКР);

высота ДКР под проводами ВЛ в пролетах опор ВЛ 110 кВ превышает допустимые 4 метра;

после расчистки просек ВЛ 110 кВ от ДКР не убраны порубочные остатки;

опоры ВЛ 110 имеют наклон вдоль оси ВЛ сверх норматива;

не выполнены требования НТД по объему испытаний и измерений при капитальном ремонте силовых трансформаторов на ПС 110 кВ;

силовые трансформаторы 110 кВ, находящиеся в неудовлетворительном или критическом техническом состоянии на основании расчета ИТС, отсутствуют в годовом плане-графике ремонта оборудования и в перспективном (пятилетнем) графике капитальных (средних) ремонтов.

По итогам выездных проверок субъекты электроэнергетики разрабатывают и представляют Минэнерго России планы мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Минэнерго России осуществляет контроль их выполнения, в том числе в ходе повторных выездных проверок.

Выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и выполнения ремонтов на объектах электроэнергетики осуществляются в соответствии с годовым графиком, утверждаемым Минэнерго России. В 2018 году предусмотрены проверки 65 объектов электроэнергетики.