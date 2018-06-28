"Кировэнерго" обеспечивает надежное электроснабжение в условиях высоких температур окружающей среды

По прогнозам метеорологов в ближайшие дни в Кировской области сохранится жаркая погода с минимумом осадков. В сложившейся ситуации возрастают риски возникновения лесных и техногенных пожаров, а также аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики, поэтому специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" предпринимают все необходимые меры для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

Профилактические меры по недопущению аварийных ситуаций, связанных с действием высоких температур на электрооборудование, были приняты еще весной, задолго до пожароопасного периода. Сейчас, в летний период, энергетики контролируют пожарную ситуацию для обеспечения нормальной работы энергосистемы. На пожароопасных участках производятся регулярные обходы подстанций и линий электропередачи, расчищаются просеки вдоль ЛЭП, утилизируются порубочные остатки.

С целью обеспечения оперативного контроля обстановки налажено взаимодействие с главами муниципальных образований, региональным управлением МЧС России, подрядными организациями.

Оперативные службы и ремонтные бригады укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Регулярно проводятся проверки противопожарного водоснабжения, подъездных дорог к энергообъектам и к источникам воды, предназначенным для тушения пожаров. Приняты необходимые меры по недопущению возгораний на складах, где хранится масло, горюче-смазочные и лакокрасочные материалы. С персоналом проводятся противопожарные тренировки и инструктажи о соблюдении требований правил пожарной безопасности.

Важным моментом является разъяснительная работа с населением. Энергетики обращают внимание на необходимость соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов и напоминают: в пределах охранных зон категорически запрещается сжигать сухую траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, разводить костры, бросать горящие спички и окурки, устраивать автостоянки, складировать материалы, корма, оборудование, устраивать свалки, а также пилить и вырубать деревья.

Если вы стали свидетелями возгорания вблизи энергообъектов, незамедлительно сообщите об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный.