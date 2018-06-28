Кубаньэнерго готовит подстанции Курганинского и Лабинского районов к зиме

Специалисты Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") завершили капитальный ремонт оборудования подстанций "Родниковская", "Андреедмитриевская" и "Зассовская" в Курганинском и Лабинском районах Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение бытовых жителей и 15 объектов социального значения в ряде населенных пунктов края.

Энергетики провели профиспытания силовых трансформаторов и конденсаторов связи, опробование устройств релейной защиты и автоматики, техническое обслуживание оборудования открытых распределительных устройств 35 кВ, выполнили капитальный ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ.

Указанные подстанции являются питающими центрами, как для населения, так и для объектов инфраструктуры, фермерских хозяйств и форелевых прудов.

– Реализация ремонтной программы идет согласно утвержденному плану. Наши специалисты выполняют ремонт объектов электросетевого комплекса филиала качественно и в срок, – подчеркивает исполняющий обязанности директора Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" Александр Брыкалов. – Всего в 2018 году специалисты филиала отремонтируют 25 питающих центров, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности филиала.