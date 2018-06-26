МРСК Северо-Запада проведет День открытых дверей для потенциальных участников закупочных процедур

29 июня 2018 года, в целях популяризации Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, ПАО "МРСК Северо-Запада" (дочерняя компания ПАО "Россети") проведет в г. Санкт-Петербурге День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур.

В формате живого общения энергетики расскажут о Программе партнерства, кроме того в повестке - информация о взаимодействии ПАО "МРСК Северо-Запада" с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".

Отметим, что МРСК Северо-Запада – один из лидеров по расширению партнерства с малым и средним бизнесом в закупочной деятельности. Сегодня в реестре субъектов МСП, присоединившихся к Программе партнерства, более 120 компаний.

В 2017 году объем закупок МРСК Северо-Запада, по которым победителями признаны субъекты малого и среднего бизнеса, составил 1558 закупок на общую сумму 12.95 млрд рублей (без НДС). Субъекты предпринимательства могут предоставлять практически весь перечень товаров и услуг - от электромонтажных работ до поставки расходных материалов.

Все материалы о закупочной деятельности МРСК Северо-Запада доступны на официальных электронных площадках: в единой информационной системе в сфере закупок по адресам www.zakupki.gov.ru, www.b2b-mrsk.ru и www.etp.rosseti.ru.

Для того чтобы принять участие в Дне открытых дверей МРСК Северо-Запада, потенциальным участникам закупочных процедур необходимо заполнить Анкету на сайте компании и направить по адресу: seleznevaen@mrsksevzap.ru