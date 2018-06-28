ПАО "Красноярскэнергосбыт" расширяет проект по созданию ЕРКЦ

С июня более 2000 жителей Балахтинского, Козульского, Иланского районов и ЗАТО Солнечный в Красноярском крае начали получать единые квитанции за электроэнергию, тепло и горячую воду. Таким образом расширили свое партнерство в реализации проекта по созданию единых расчётно-кассовых центров (ЕРКЦ) два крупных поставщика края - ПАО "Красноярскэнергосбыт" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания".

Теперь Красноярскэнергосбыт будет направлять квитанции и осуществлять сбор платежей от потребителей АО "КрасЭКо", которым станут доступны все сервисы крупнейшего в крае поставщика электроэнергии. Это консультационные услуги, в том числе – через колл-центр энергосбытовой компании, современные интерактивные сервисы на сайте Красноярскэнергосбыта, такие как, виртуальная приемная и личный кабинет клиента. Кроме того, потребители смогут оплачивать ЖКУ без комиссии через платежных партнеров ПАО "Красноярскэнергосбыт", в их числе "Почта России", "Телекомсервис", различные банки, интернет-сервисы и платежные системы. Полный перечень можно найти на сайте компании krsk-sbit.ru.

"Теперь во всех 12 городах и районах Красноярского края, где осуществляет теплоснабжение и подачу горячей воды компания КрасЭКо, завершен процесс передачи клиентов на обслуживание в ЕРКЦ", - говорит исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт" Олег Дьяченко. – "Пример партнёрства двух крупных ресурсоснабжающих организаций демонстрирует другим участникам сферы жилищно-коммунальных услуг эффективность и удобство такого способа совместной работы с потребителем".

"Участие в проекте ЕРКЦ обусловлено для нас несколькими факторами", - рассказала Юлия Козлова, директор по реализации услуг АО "КрасЭКо", – "Прежде всего – это удобство для потребителя. Безусловно, для абонентов намного проще производить расчет за услуги в одном месте через многочисленных платёжных партнёров ПАО "Красноярсэнергосбыт". Мы планируем продолжать развивать это сотрудничество, поскольку ЕРКЦ зарекомендовал себя как эффективный проект".

Напомним, проект по созданию единых расчетно-кассовых центров призван создать единую и максимально прозрачную систему начисления и сбора платы за ЖКУ, в которой потребители будут получать не несколько квитанций от разных поставщиков услуг и жилищных организаций, а единую - за все услуги ЖКХ. Участие в проекте для партнеров является добровольным. Границы функционала, который каждая организация готова передать в ЕРКЦ, также определяют сами организации – от печати квитанций до взыскания задолженности и представления интересов партнера в судах.