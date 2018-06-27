Школьники, представлявшие МРСК Юга во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО "Россети", заняли призовые места

Школьники, представлявшие ПАО "МРСК Юга" во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО "Россети", по итогам отборочных испытаний заняли призовые места. Романова Анна, ученица 10-го класса МОУ "Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда", г. Волгоград, заняла I-е место среди 10-х классов. Трубицин Никита, ученик 9-го класса МБОУ г. Ростова-на-Дону "Лицей многопрофильный № 69", занял II-е место среди 9-х классов. Награды победителям первой Всероссийской Олимпиады вручили министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев.

"Искренне рад, что организованная компанией "Россети" Олимпиада собрала несколько тысяч интересующихся энергетикой и уже прекрасно в ней разбирающихся талантливых ребят по всей стране. Намеченные планы по цифровизации экономики страны и в частности электроэнергетики требуют от будущих специалистов как колоссального объема знаний по физике и математике, так и владения в совершенстве информационными технологиями, и вы, победители, продемонстрировали их на высоте", - сказал Александр Новак.

Компания "Россети" на протяжении многих лет реализует различные проекты, направленные на вовлечение в энергетику молодых людей из числа учащихся школ, вузов и ссузов.

"В планах компании "Россети" совместно с нашими коллегами из ведущих образовательных учреждений продолжить привлекать в электроэнергетику ещё больше одаренных молодых людей. Перед электросетевым комплексом стоит сложнейшая задача построения современной инфраструктуры, отвечающей не только текущим, но и перспективным требованиям к качеству и надежности, и для нас крайне важно вовлекать в эту работу наших будущих специалистов на самых ранних этапах их развития, а им важно видеть цель – работать в нашей группе компаний – и знать, что мы их поддерживаем", - заявил Павел Ливинский.

"Ученики, показавшие наилучшие результаты, войдут в кадровый резерв компании. Мы заинтересованы в привлечении увлеченных энергетикой молодых людей, которым в будущем предстоит развивать электросетевой комплекс и осваивать новые профессии, появляющиеся по мере внедрения современных и перспективных цифровых технологий", - сообщил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.

На участие в Олимпиаде было получено свыше 5 тысяч заявок из разных уголков России. Состязания прошли в 2 этапа в 76 населенных пунктах в регионах присутствия группы "Россети". На первом этапе ребята лично продемонстрировали свои знания в таких дисциплинах, как физика, математика, информатика. Затем прошли заочные испытания, в рамках которых учащиеся решали прикладные задачи в области электроэнергетики.

Победители Олимпиады получили право участвовать в энергетической проектной смене, организуемой компанией "Россети" на побережье Черного моря в ДОЛ "Орленок".