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Отраслевые новости: Энергетика

Совет директоров РусГидро утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана и инвестпрограммы за первый квартал 2018 года

Совет директоров РусГидро утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана и инвестпрограммы за первый квартал 2018 года

28 июня 2018, 15:28
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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ПАО "РусГидро" публикует итоги очередного заседания Совета директоров, которое состоялось 25 июня 2018 года в заочной форме.

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Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО "РусГидро" за 2018 год с учетом фактических результатов за первый квартал, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов (ПКМ).

В первом квартале 2018 года ПАО "РусГидро" достигло следующих финансово-экономических показателей. Выработка Общества выросла на 12,6% и достигла 17,7 млрд кВт·ч , выручка увеличилась на 45% и составила 40 млрд рублей, EBITDA – 20,7 млрд рублей, или +11%. Экономия по эксплуатационным расходам - 0,9 млрд руб. Общество получило чистую прибыль в размере 12 млрд руб.

Полезный отпуск электрической энергии в целом по компании за первый квартал 2018 года выше планового значения – 115,5%.

Объем финансирования инвестиционной программы составил 4,04 млрд рублей, или 81,9% от плана финансирования первого квартала и 9,4% от годового плана. Кроме того, объем финансирования инвестиционной программы дочерних обществ ПАО "РусГидро" составил 4,12 млрд рублей, или 96,1% от квартального плана и 9,96% от годового плана. Объем финансирования ПКМ составил 2,61 млрд рублей, или 93,9% от квартального и 10,4% от годового плана.

В связи с переаттестацией оборудования в результате реализации ПКМ в первом квартале установленная мощность Новосибирской ГЭС увеличилась на 5 МВт.

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Совет директоров утвердил отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО "РусГидро" за 1 квартал 2018 года. За данный период ПАО "РусГидро" провело 833 закупочные процедуры. 99% от стоимости конкурентных закупок проведено в электронном виде.

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Совет директоров рассмотрел отчет о деятельности Правления Общества, а также рассмотрел отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров за 2017-2018 корпоративный год.

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Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2018.

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Совет директоров одобрил безвозмездную передачу в муниципальную собственность Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики автодорожного моста через реку Хуса - непрофильного для РусГидро актива. Объект не участвует в производственной деятельности Общества, создавался в рамках строительства Зеленчукской ГЭС и составляет часть транспортной инфраструктуры общего пользования Республики.

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Совет директоров утвердил Положение о системе бизнес-планирования ПАО "РусГидро в новой редакции.

Компания: ПАО "РусГидро"
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