Суд оставил в силе приостановку решения по спору "Газпрома" и "Нафтогаза"

Суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на транзит газа через Украину, это усиливает позиции "Газпрома" при обжаловании его исполнения, говорится в сообщении российской компании.

"Сегодня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. "Нафтогаз" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными", — говорится в сообщении.

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах. "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", — отмечается в сообщении.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа, а в апреле потребовал в апелляционной инстанции полной отмены решения по транзитному контракту.

Апелляционный суд округа Свеа 13 июня удовлетворил ходатайство "Газпрома" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля.

РИА Новости