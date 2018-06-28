Жильцов нальчикских многоэтажек проверили на факт самовольного подключения к сетям

Итог совместного рейда сотрудников отдела экономической безопасности АО "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети"), Нальчикского энергосбытового отделения и представителей правоохранительных органов столицы Кабардино-Балкарии – около 43 тыс. рублей погашенной задолженности и протокол об административном правонарушении.

Четырнадцать квартир в многоэтажных домах микрорайонов Горный и Стрелка, в отношении собственников которых ранее был введен режим ограничения энергопотребления, рейдовая группа проверила на факт самовольного подключения к сетям.

В четырех квартирах дома 144 по ул. Киримова и дома 4 по Тырныаузскому проезду хозяев не застали, но все они находились в отключенном состоянии. А вот в одной из квартир по Тырныаузскому проезду и жильцы были дома, и квартира "чудесным" образом была подключена к электросетям. Как говорится, пойманный за руку, собственник жилого помещения не стал отрицать, что, игнорируя требования действующего законодательства и нарушая все существующие правила техники безопасности, самовольно возобновил электроснабжение. В итоге квартиру повторно обесточили, а в отношении ее собственника, в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 10 до 15 тыс. рублей, участковым уполномоченным полиции Управления МВД России по городскому округу Нальчик был составлен протокол об административном правонарушении.

Еще девять квартир, днем ранее отключенных за долги перед энергокомпанией, на момент проверки оставались обесточенными. Их хозяева самовольничать и нарушать закон не стали, а в полном объеме погасили свою задолженность в размере 42,96 тыс. рублей. Во всех этих квартирах было возобновлено энергоснабжение, а с жильцами проведена профилактическая беседа на предмет своевременной оплаты счетов за потребленную электроэнергию во избежание начисления пени и применения крайней меры – отключения от энергосети.

"Потребители электроэнергии должны понимать, что своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию выгоднее, чем нарушать закон", – заметил управляющий директор АО "Каббалкэнерго" Аслан Докшукин.