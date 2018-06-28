За прошедшую неделю теплоэнергетики провели 18 опрессовок тепловых сетей

В ходе гидравлических испытаний выявлены повреждения на 11 участках тепловых сетей в Оренбурге и Медногорске. "Тонкие" места на тепловых сетях будут отремонтированы в ближайшее время.

Гидравлические испытания проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Специалисты проверяют трубы повышенным давлением, чтобы выявить слабые участки трубопровода, нуждающиеся в ремонте или замене. Выполняя данные работы в летнее время, работники тепловых сетей обеспечивают горожанам спокойную и теплую зиму.

Всего с начала ремонтной кампании в Оренбурге и Медногорске выявлено 246 повреждений. 210 из них уже устранены, 36 находятся в работе.

Гидравлические испытания в Оренбурге проводятся с помощью передвижной мобильной опрессовочной установки. Техника позволяет проводить испытания на небольших участках тепловых сетей, что повышает оперативность работы, и уменьшает радиус зоны отключения горячей воды.

Оренбургский филиал "Т Плюс" располагает двумя опрессовочными установками, которые активно задействованы в ремонтной кампании последних лет. Благодаря этому сроки ограничения горячей воды в областном центре удалось существенно снизить.

