АО "ОЭК" провело очередную патриотическую акцию "Факел Победы"

В рамках 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК") организовало и провело седьмую, патриотическую экспедицию по местам боевой славы "Факел Победы - 2018".

Представители компании, ветераны Вооруженных сил Российской Федерации и ветераны спорта высших достижений, чемпионы и призеры Олимпийских игр в очередной раз проехали по местам боевой славы, чествуя подвиг героев войны.

Участники экспедиции посетили город Ярославль и Ростов. Открывала программу мероприятий встреча работников АО "ОЭК" с ветеранами Вооруженных сил и знаменитыми олимийцами. Затем экспедиция направилась на торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине начала Великой Отечественной войне, с участием ветеранов, представителей администрации города, молодежных организаций и жителей.

Участники митинга также посетили Ярославский музей-заповедник, где была проведена увлекательная экскурсия. Далее группа проследовала на стрелку слияния Которосли с Волгой, а завершилась программа посещением Ростовского кремля. Ранее экспедиция побывала в городах воинской славы: Волоколамске, Можайске, Анапе, Москве, Санкт-Петербурге и Туле.

"Великая Отечественная война уходит от нас все дальше с каждым годом, но мы, работники Объединенной энергетической компании, осознаем какая череда невзгод и страданий обрушилась 77 лет назад в эти дни на нашу страну, и сегодня, на ярославской земле, мы скорбим вместе с ярославцами, воздавая память их героическим предкам", – отмечает начальник Управления социальных программ и страхования АО "ОЭК" Александр Овчинников.

Патриотическая экспедиция "Факел Победы" занимает важное место в социальной политике компании, подчеркивая важность и значимость Победы, внося вклад в сохранение и преумножение памяти, формируя правильный назидательный посыл новым поколениям.

