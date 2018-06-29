Более семисот договоров на технологическое присоединение исполнено филиалом "Карелэнерго" в первом полугодии 2018 года

Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям – один из основных видов деятельности МРСК Северо-Запада (дочерней компании ПАО "Россети"). Договоры на техприсоединение заключаются с населением, предприятиями, социальными учреждениями. На территории Республики Карелия в первом полугодии 2018 года филиал МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" завершил работы по 784 договорам.Большое внимание уделяется технологическому присоединению социально значимых объектов. С начала этого года специалисты подключили к электросетям "Карелэнерго" пять современных фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Лахденпохского района Элисенваара, Ихала и Куликово, в деревне Авдеево Пудожского района, в селе Рыбрека Прионежского района. Дополнительной мощностью филиал "Карелэнерго" обеспечил отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Летнереченский Беломорского района, дом культуры в поселке Куркиеки Лахденпохского района, детский сад-ясли в поселке Пряжа.Значительный объем работ выполняется энергетиками в ходе технологического присоединения производственных объектов. Для подключения к электроснабжению в Суоярвском районе предприятия "Мама Карелия", специализирующегося на производстве пищевых продуктов, построено линейное ответвление от воздушной линии электропередачи 6 кВ, установлена грозозащита на ЛЭП. В максимально короткий срок предприятие было обеспечено мощностью 320 киловатт.Техническое перевооружение трансформаторной подстанции "Филимоновская" с установкой комплекса учета электроэнергии выполнена сотрудниками "Карелэнерго" для нужд молочной фермы "ЛХМ" в Пудожском районе. Энергомощность предприятия была увеличена с 15 до 130 киловатт. А для производственной компании "Заготпром", деятельность которой связана с заготовкой и очисткой лесных ягод, энергетики увеличили мощность с 250 до 700 киловатт.Подключенные к электрическим сетям "Карелэнерго" социальные и производственные объекты обеспечены надежным энергоснабжением и могут стабильно функционировать на благо республики.В свою очередь, электросетевая компания продолжает реализацию комплексных мер по упрощению процедуры технологического присоединения для населения, малого и среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий. На сегодняшний день любой желающий может в доступной форме получить информацию о том, где быстрее и проще осуществить техприсоединение. Синхронизированные данные о текущей загруженности центров питания отображены на интерактивной карте http://map.kolenergo.ru, а также на региональном геопортале http://geoportal.karelia.ru.Оформить заявку на технологическое присоединение можно, не выходя из дома, с помощью портала https://портал-тп.рф. Зарегистрированные пользователи портала имеют возможность подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт к электрическим сетям с уровнем напряжения до 20 кВ, а также заявку по потреблению и учету электрической энергии. Такая же возможность есть и у посетителей сайта МРСК Северо-Запада: в тематическом разделе https://clients.mrsksevzap.ru/gc_commoninfo есть вся необходимая информация о предоставляемых услугах, калькулятор стоимости, типовые формы заявок и договоров и многое другое.Помимо этого, "Карелэнерго" предоставляет потребителям услугу "Персональный менеджер". Это система индивидуального обслуживания заявителей по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям. Услуга открывает доступ к быстрому и комфортному обслуживанию в любое удобное для заявителя время. Условия предоставления услуги: мощность присоединяемого объекта должна быть выше пяти мегаватт. Узнать про все возможности услуги "Персональный менеджер" можно по телефону "горячей линии" 8-800-333-02-52.