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Отраслевые новости: Энергетика

Долг предприятий ЖКХ ЕАО перед ПАО "ДЭК" достиг 150 млн рублей

Долг предприятий ЖКХ ЕАО перед ПАО ДЭК достиг 150 млн рублей

29 июня 2018, 15:51
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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Долги предприятий ЖКХ ЕАО перед энергетиками достигли критического уровня – 150 млн рублей. По итогам отопительного сезона сумма выросла на 52 млн рублей, и составила 50% от общей задолженности всех юридических лиц региона. По причине огромного долга энергетики вынуждены отключить от электроснабжения объекты предприятий-должников. Ограничения будут действовать до тех пор, пока коммунальные предприятия не начнут рассчитываться за электроэнергию, потребленную в прошлых отопительных сезонах.

Крайне тяжёлая ситуация с расчётами предприятий сферы ЖКХ сложилась на территории г. Биробиджана – коммунальщики областной столицы задолжали энергокомпании 58,5 млн рублей. Облученский муниципальный район накопил 20,6 млн рублей долга, свыше 5 млн рублей – долг Биробиджанского муниципального района. Неоднократные переговоры с руководством предприятий-неплательщиков, муниципальными властями, губернатором области не дали положительных результатов.

Как отмечают энергетики, основными причинами цепочки неплатежей в сфере ЖКХ ЕАО служат задолженность областного бюджета перед предприятиями ЖКХ/ВКХ по выплате компенсации части расходов на оплату гражданами коммунальных услуг и долги бюджетных учреждений перед предприятиями ЖКХ/ВКХ по оплате коммунальных услуг.

При этом на территории ЕАО сформировалась устойчивая тенденция банкротства предприятий после накопления долгов за электроэнергию – такая практика уже давно носит системный характер. Как правило, муниципальные образования ЕАО заключают договоры аренды имущества с предприятиями ЖКХ на один-два отопительных периода, после чего предприятия прекращают свою финансово-хозяйственную деятельность. При этом задолженность за потребленную электроэнергию остается неоплаченной. Примечателен тот факт, что собственное имущество, которое можно реализовать в счёт выплаты долгов, у арендаторов отсутствует.

Энергокомпания не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг и не получать за нее денежные средства, необходимые для бесперебойной работы энергосистемы ЕАО. В свою очередь многомиллионные долги приводят к тому, что в условиях ограничительных санкций котельные и другие объекты ЖКХ не имеют возможности полноценно вести подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Компания: ПАО "ДЭК"
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