ФСК завершила строительство сетей для укрепления связей между ОЭС Северо-Запада и Центра

"Федеральная сетевая компания" (ФСК) завершила строительство объектов в рамках макропроекта по укреплению связей между объединенной энергосистемой (ОЭС) Центра и ОЭС Северо-Запада стоимостью порядка 40 миллиардов рублей, сообщил журналистам председатель правления ФСК Андрей Муров.

"Можем говорить смело об инвестициях в районе около 40 миллиардов рублей. Проект физически почти закончен, построено три воздушных линии, большие, особенно линия 750 кВ Ленинградская-Белозерская, которая соединяет как раз два ОЭС. Это действительно резкое повышение надежности электроснабжения обеих ОЭС", — сказал Муров.

В пресс-службе компании пояснили, что в июне завершено строительство и реконструкция всех объектов в рамках макропроекта. Так, были построены воздушные линии 330 кВ Новосокольники-Талашкино — 262 километра, Псков-Лужская — 160 километров, 750 кВ Белозерская-Ленинградская — 450 километров.

Компания реконструировала и провела техническое перевооружение подстанции 330 кВ Талашкино (900 МВА), воздушной линии 330 кВ Балти-Ленинградская (заходы на подстанцию 330 кВ Кингисеппская). Также была проведена модернизация противоаварийной автоматики на подстанциях 750 кВ Ленинградская, 330 кВ Чудово и Псков.

Как уточнили в пресс-службе ФСК, в октябре завершится установка отдельного оборудования для компенсации реактивной мощности, которое не является мероприятием по строительству.

РИА Новости