Мантуров рассказал о разработке газовых турбин большой мощности

Россия должна самостоятельно разработать большие газовые турбины для тепловых электростанций (ТЭС), проекты с иностранными партнерами могут вестись, но параллельно, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

"У нас есть возможности делать установки и совместно с иностранцами - эти предложения могут рассматриваться параллельно, - сказал министр. - Но у нас должна быть своя компетенция и своя газовая турбина большой мощности - меня в этом не переубедить".

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на ТЭС с парогазовым циклом. Зависимость от импорта приобрела критическое значение в условиях санкций, что показала история с поставкой турбин на ТЭС в Симферополе и Севастополе: компания Siemens обвинила "дочку" "Ростеха" в использовании немецких турбин в обход санкций, однако в судах не смогла отстоять свою позицию.

РИА Новости