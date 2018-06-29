Начата отгрузка генераторов для Зарамагской ГЭС-1

Для Зарамагской ГЭС-1, возводимой РусГидро в Северной Осетии, началась отгрузка основных элементов первого из двух гидрогенераторов. Отгрузку осуществляет предприятие-изготовитель – новосибирский завод НПО "ЭЛСИБ" ПАО.

Гидрогенератор – основное генерирующее оборудование электростанции, он приводится в действие гидротурбиной и непосредственно вырабатывает электроэнергию. Генераторы Зарамагской ГЭС-1 характеризуются современной конструкцией и высокой эффективностью, их КПД достигает 98,4%.

Ввиду значительных размеров генераторов (вес каждого из них составляет 833 тонны) они перевозятся железнодорожным транспортом по частям, которые будут собраны воедино на гидроэлектростанции. Вал длиной 8,4 м в комплекте с остовом ротора, общий вес которых достигает 138 тонн, отправлен на станцию с помощью уникального транспортера для негабаритных грузов, которых в России всего два. Статор генератора будет отгружен четырьмя платформами, одна из которых уже отправлена.

Транспортировка гидрогенераторов займет около месяца, после чего они будут переданы в монтаж. Генераторы будут приводиться в действие ковшовыми турбинами производства фирмы Voith Hydro – крупнейшими турбинами этого типа в России. Оборудование турбин уже доставлено на площадку строительства.

Строительство Зарамагской ГЭС-1 продолжается в интенсивном режиме. Ведется бетонирование стен и днища бассейна суточного регулирования, водоприемника, здания ГЭС. Завершен монтаж нижних кожухов гидротурбин, строители приступили к монтажу распределителей турбин. Продолжаются строительно-монтажные работы в деривационном тоннеле и аварийном водосбросе.