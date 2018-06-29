Не только производство энергии

В Самарском государственном техническом университете обсудили возможность будущего создания музейных зон на электростанциях города. 27 и 28 июня на кафедре архитектуры СамГТУ прошли защиты дипломных работ, темой которых был поиск пространственных решений по использованию высвобождаемых промышленных помещений самарских электростанций.

Дипломный проект бакалавра Ирины Беляевой был посвящен созданию музейного пространства на Безымянской ТЭЦ "Т Плюс" с таким расчетом, чтобы посетители могли осмотреть станцию, и при этом не мешали существующему производственному процессу. Решение было предложено в виде строительства комплекса остекленных галерей на свайном фундаменте и использования существующих вспомогательных помещений, которые сегодня не вовлечены в производство энергии.

Проект бакалавра Ирины Зубковой изучает возможности использования корпуса Самарской ГРЭС, чьи цеха в будущем планируется вывести из эксплуатации. В проекте выставочного комплекса "Энергокомбинат" предусмотрена не только организация выставочных пространств, но и расширение набережной реки Волга по нынешней территории Самарской ГРЭС "Т Плюс".

Обе работы, выполненные под руководством профессора Виталия Самогорова, получили высокую оценку дипломной комиссии. На защитах присутствовал главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников и руководитель кафедры градостроительства СамГТУ Елена Ахмедова.

"Вполне вероятно, что через несколько лет Безымянская ТЭЦ может получить новую роль в жизни Самары в качестве современной и эффективной котельной. Рассматривается вариант установки нового более эффективного оборудования меньшей мощности и на Самарской ГРЭС, с выводом действующего корпуса станции из эксплуатации. В этих условиях мы считаем дипломные работы бакалавров СамГТУ очень интересными для планирования дальнейшего использования архитектурных комплексов наших электростанций в Самаре", - отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Дмитрий Трушков.