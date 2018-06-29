Об обеспечении электроснабжения стадионов по итогам первого этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018

28 июня завершился групповой этап чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (далее – ЧМ-2018), по итогам которого из 32 сборных команд стран-участниц мундиаля, сборные 16 стран (в том числе и Российской Федерации) выйдут в плей-офф чемпионата и продолжат борьбу за главный приз Кубок мира ФИФА. Таким образом в ходе первого этапа соревнований ЧМ-2018 на 12 стадионах будет проведено 48 матчей (по 4 – на каждом из стадионов).

Команды, которые завершили свои выступления на первенстве планеты, и сопровождающие их делегации постепенно начинают возвращаться домой.

В среду, 27 июня, на стадионе "Екатеринбург Арена" прошёл четвертый заключительный для этого стадиона матч чемпионата мира.

Подведение итогов функционирования системы управления электроснабжением в Минэнерго России и оценка итогов работы энергетиков на ЧМ-2018 ещё впереди, однако на сегодняшний день можно сказать, что региональный оперативный штаб по энергетике Свердловской области со своей задачей справился, надёжная работа сетей внешнего электроснабжения объектов чемпионата мира столицы Урала обеспечена. Для реализации усиленной схемы эксплуатации энегообъектов, задействованных и влияющих на внешнее электроснабжение объектов ЧМ-2018, задействовано 94 бригады ОАО "МРСК Урала" - Свердловэнерго и АО "ЕЭСК" общей численностью 443 человека.

Сегодня завершается групповой этап ЧМ-2018 на трех других стадионах (в Волгограде, Саранске, Калининграде), где также проводятся заключительные для данных спортивных сооружений матчи главного футбольного турнира планеты.

Стадия плей-офф чемпионата начнётся 30 июня. В 1/8 финала состоится 8 матчей по системе "на вылет" - проигравший выбывает из турнира. Следующий этап - 4 игры в рамках 1/4 финала. Потом две полуфинальных игры и в завершающие дни чемпионата пройдут матч за третье место и финальная игра, которая определит чемпиона. Всего в плей-офф будет проведено 16 матчей, включая финальный, который состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

Бесперебойное электроснабжение стадионов и инфраструктурных объектов, обеспечивают энергетики сетевых компаний и эксплуатирующих организаций, работающих в особом режиме.

Ситуация находится на особом контроле у Заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по оебспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) А.В. Черезова.