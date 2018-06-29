"Северный поток-2" начнут строить без оглядки на разрешение Дании

Проектная компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2", начнет прокладку трубы этим летом, несмотря на отсутствие разрешений от Дании.

Если страна откажется выдать разрешение, то, как и предполагалось, маршрут отодвинется от датского острова и его территориальных вод на север - к международным водам. О такой вероятности напомнил журналистам на Всемирном газовом конгрессе финансовый директор (CFO) проектной компании Пол Коркоран. "Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели", - приводит слова Коркорана "Интерфакс".

На данный момент проект "Северный поток-2" получил разрешение на строительство ото всех стран, которые он затрагивает, кроме Дании. Это Германия, Финляндия, Швеция, а также частично - Россия (в процессе выдачи второго разрешения). "У нас есть разрешения почти на 90 процентов маршрута, маршрут через Данию составляет лишь десять процентов, - подчеркнул Коркоран. - Мы можем построить их после того, как получим разрешение".

26 июня премьер-министр Дании Ларс Леке Расмуссен напомнил, что выступает против строительства газопровода и пригрозил наложить вето на проект. Для этого он рассчитывает принять соответствующий законопроект, который позволит блокировать прокладку трубы в водах Дании по соображениям национальной безопасности. Кроме того, Дания хочет вынести вопрос блокирования проекта на общеевропейский уровень.

Известно, что против "Северного потока-2" также выступают страны Восточной Европы и Украина, роль которой как транзитера российского газа в Европу может снизится. "В Швеции дали разрешение (на строительство), но также правительство заявило, что с политической точки зрения проект им не нравится", - добавил в беседе с журналистами Пол Коркоран.

Ввод газопровода в эксплуатацию ожидается в конце 2019 года.

Российская газета