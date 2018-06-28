Специалисты "Ленэнерго" прошли обучение по программе цифровизации

Руководители всех профильных подразделений исполнительного аппарата и технических подразделений филиалов ПАО "Ленэнерго" прошли обучение по образовательной программе "Цифровое предприятие электросетевого комплекса", организованной Институтом менеджмента, инноваций и бизнес-анализа (ИМИБА) (Санкт-Петербург).

Обучение направлено на изучение мировых тенденций и перспектив в развитии цифровизации электросетевых предприятий и роли руководителей в проводимых изменениях. В рамках семинаров-тренингов эксперты в области инноваций рассказали о тонкостях формирования подходов по переходу на цифровое предприятие. Все участники семинаров получили сертификаты о повышении квалификации.

Работая над реализацией концепции цифровизации сетей на 2018-2030 годы "Ленэнерго" выполняет пилотные проекты цифровых сетей: создание "Цифрового района электрических сетей" в филиале "Кабельная сеть", цифровые подстанции на базе центров питания 110 кВ "Мартышкино", 35 кВ "Детскосельская", комплексная модернизация распределительных сетей Петроградского, Центрального, Курортного, Василеостровского районов. Все эти мероприятия позволят добиться повышения операционной управляемости сети и гибкости системы под нужды потребителей: сделают сетевой комплекс доступным, надежным и экономичным.