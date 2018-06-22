Ульяновские энергетики расчищают трассы воздушных линий

За первое полугодие 2018 года энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" расчистили от древесно-кустарниковой растительности 215 га трасс воздушных линий (ВЛ), из них - 136 га трасс высоковольтных линий 35-110 кВ и 79 га распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ.

Расчистку энергетики проводят с применением бензопил, кусторезов и специальных мульчерных комплексов (всего по области задействованы 9 мульчерных комплексов). Мульчирование позволяет значительно эффективнее проводить расчистку трасс с меньшими трудозатратами, так как при проведении работ важно не только срезать древесно-кустарниковую растительность в охранных зонах ВЛ, но и утилизировать все порубочные остатки, чтобы исключить риск возгорания под линиями электропередачи. Близость деревьев и кустарников к ЛЭП может стать причиной технологических нарушений в работе электросетевых объектов.

Содержание охранных зон ВЛ в соответствующем нормативам состоянии позволяет избежать повреждения оборудования в будущем, а также обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса в целом. Работы по расчистке территорий охранных зон воздушных линий являются неотъемлемой частью ежегодной ремонтной компании филиала и будут продолжаться до начала очередного осенне-зимнего периода. Всего в 2018 году энергетики планируют расчистить более 450 га трасс воздушных линий 0,4-110 кВ.