В Иркутске пройдет Международный научный семинар им. Ю.Н. Руденко "Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики"

Подстрели коллегу по цеху
29 июня 2018, 16:14
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН проводит в г. Иркутске с 01 по 07 июля 2018 г. Международный научный семинар им. Ю.Н. Руденко "Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики".
Очередное 90-е заседание семинара пройдет на тему "Надежность развивающихся систем энергетики".
Тематика заседания семинара включает следующие вопросы:
Информация о семинаре размещена на сайте ИСЭМ: http://www.sei.irk.ru
В рамках семинара будет представлен доклад представителей Подкомитета В3 РНК СИГРЭ "Подстанции и электроустановки" Д.А. Воденникова, Ю.В. Жилкиной на тему "Надежность и сервисное обслуживание в электроэнергетике". Со статьей можно ознакомиться по ссылке.