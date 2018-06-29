В Иркутске пройдет Международный научный семинар им. Ю.Н. Руденко "Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики"

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН проводит в г. Иркутске с 01 по 07 июля 2018 г. Международный научный семинар им. Ю.Н. Руденко "Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики".

Очередное 90-е заседание семинара пройдет на тему "Надежность развивающихся систем энергетики".

Тематика заседания семинара включает следующие вопросы:

Инновационные энергетические технологии и их влияние на надежность систем энергетики.

Модели и методы оценки надежности интеллектуальных энергетических систем.

Новые факторы, определяющие энергетическую безопасность на различных уровнях, их моделирование и исследование.

Информационные технологии в задачах надежности развивающихся систем энергетики.

Влияние качества электрической энергии на надежность электроснабжения.



Информация о семинаре размещена на сайте ИСЭМ: http://www.sei.irk.ru

В рамках семинара будет представлен доклад представителей Подкомитета В3 РНК СИГРЭ "Подстанции и электроустановки" Д.А. Воденникова, Ю.В. Жилкиной на тему "Надежность и сервисное обслуживание в электроэнергетике". Со статьей можно ознакомиться по ссылке.