В числе лучших: "Глобальная энергия" входит в ТОП-99 международных научных премий

Согласно данным Международной обсерватории IREG, премия "Глобальная энергия" входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград и является единственной наградой из России, вошедшей в этот список.

В список IREG включены все международные научные награды, чьи репутационные показатели равны или выше 0,50 по сравнению с Нобелевской премией, а также небольшое количество наград, показатели которых близки к 0,50 (*в связи с их важностью для соответствующей научной отрасли).

Премия "Глобальная энергия" имеет рейтинг 0,48 среди международных наград IREG в области технических наук, а именно в категории "Энергетика и Энергетические технологии". Репутационный балл награды рассчитывается как средний репутационный балл на основе опроса лауреатов. Нобелевская премия имеет самый высокий репутационный балл (1 балл).

"Когда Международная энергетическая премия "Глобальная энергия" была учреждена, можно было подумать, что она имеет отношение только к энергетической тематике, поощряя ученых за отраслевые разработки. Однако, со временем стало очевидно, что основной акцент надо сделать на слове глобальная - в связи с общечеловеческой значимостью разработок ее лауреатов и их бэкграундом: среди обладателей премии - множество специалистов смежных специальностей, среди которых - химический катализ, разработка космических двигателей, новых способов получения светодиодов и так далее. И это в некотором смысле выводит премию в над-отраслевое поле, хотя, конечно, основной критерий присуждения награды - влияние технологий на решение энергетических задач. Признание "Глобальной энергии" в качестве одной из главных мировых научных премий имеет большое значение для нас как для организаторов. С одной стороны - это подтверждает ее международный статус, с другой - неуклонный рост авторитета самого научного конкурса "Глобальной энергии". А это - признак его прозрачности, независимости и открытости", - отметил Александр Игнатов и.о. президента ассоциации "Глобальная энергия".

Отметим, что лауреатами премии на данный момент являются 37 ученых из 12 стран – за их выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. В 2018 году лауреатами премии стали ученые из России и Австралии: академик Сергей Алексеенко - за разработки в области теплоэнергетики, которые позволяют создавать современное энергосберегающее оборудование, и профессор Мартин Грин - за технологии в фотовольтаике, повышающие экономичность и эффективность солнечных элементов. Премиальный фонд в 2018 году составляет 39 миллионов рублей.

Международная обсерватория по академическому ранжированию и превосходству IREG (IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence) - это международная некоммерческая ассоциация, деятельность которой направлена на исследование академического ранжирования вузов и программ, а также распространение информации о том, как рейтинги способствуют повышению качества высшего образования. Членами организации являются ведущие мировые вузы, а также экспертные организации и отдельные эксперты, занимающиеся построением различных видов рейтингов. IREG выступает гарантом качества процессов ранжирования учебных заведений различного уровня.