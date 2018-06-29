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Отраслевые новости: Энергетика

Владимирский филиал "Т Плюс" приступил к реконструкции котельной ХОЗО УВД

Владимирский филиал Т Плюс приступил к реконструкции котельной ХОЗО УВД

29 июня 2018, 17:18
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Владимирский филиал "Т Плюс" приступил к реконструкции котельной ХОЗО УВД, расположенной в юго-западном районе города Владимира. Работы будут выполняться в рамках инвестиционной программы АО "Владимирские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы, утвержденной распоряжением администрации Владимирской области. Стоимость реализации проекта составит 33,5 млн рублей.

"По сути это будет совершенно новый объект. От старой котельной останутся только стены: мы полностью демонтируем существующее оборудование, включая дымовую трубу. В ходе реконструкции будет установлена современная автоматизированная система управления, которая позволяет управлять процессами дистанционно и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Таким образом, котельная ХОЗО УВД пополнит список из 14 котельных города, работающих в автоматическом режиме", – рассказал главный инженер Владимирского филиала "Т Плюс" Сергей Шикунов.

В ходе реконструкции будет установлено современное теплогенерирующее оборудование общей производительностью 5,8 МВт. Два новых котла "Турботерм-Гарант" мощностью 2500 кВт каждый будут обеспечивать потребителей отоплением. Горячее водоснабжение будет осуществляться от котла "Турботерм-Стандарт" (800 кВт). Такое распределение нагрузки позволит снизить эксплуатационные издержки в летний период, а также в начале и конце отопительного сезона. Два основных и два резервных насоса обеспечат надежную работу контуров отопления и системы горячего водоснабжения у потребителей.

Все работы по реконструкции пройдут без отключения горячего водоснабжения: нагрузка жилого фонда переведена на расположенную в том же микрорайоне котельную Юго-западного района. Для этого был смонтирован шунтирующий трубопровод протяженностью 50 метров, а в подвале дома №5 по улице Благонравова установлен временный тепловой пункт (бойлер, рециркуляционные насосы и приборы учета).

Компания: ПАО "Т Плюс"
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