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Отраслевые новости: Энергетика

Владимирский филиал "Т Плюс" завершил реконструкцию первого объекта в рамках инвестиционной программы 2018 года

Владимирский филиал Т Плюс завершил реконструкцию первого объекта в рамках инвестиционной программы 2018 года

29 июня 2018, 16:00
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Владимирский филиал "Т Плюс" завершил работы по реконструкции разводящей тепловой сети в микрорайоне Заклязьменский города Владимира. За три недели специалистами было переложено 754 метров трубопроводов диаметром от 80 до 150 мм. Стоимость модернизации сети вместе с благоустройством территории составила 8,9 млн рублей.

При реконструкции применялись современные трубы в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Новые коммуникации оснащены системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет дистанционно следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях в сети. Все монтажные работы на объекте завершились еще 7 июня. На этой неделе закончены работы по благоустройству: восстановлено более 1200 м2 дорог и 830 м2 газонов.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала "Т Плюс" во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы "Re: Конструкция 2018", превысит 1 млрд рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

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