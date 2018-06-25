Завод "Энергокабель" получил благодарность за активное участие в конференции "Строительство в нефтегазовом комплексе"

31 мая в Москве состоялась ежегодная конференция "Строительство в нефтегазовом комплексе" ("Нефтегазстрой-2018"). Мероприятие традиционно рассматривает вопросы, связанные с реализацией самых разных проектов: строительством нефте- и газопроводов, модернизацией нефтегазоперерабатывающих мощностей, освоением шельфа, сооружением терминалов и т.п. В центре внимания участников – формирование цивилизованного рынка в нефтегазовом строительстве, практика выбора строительной организации, проблемы максимального использования отечественных подрядных организаций, отечественного оборудования и материалов.

"Нефтегазстрой" позволяет подрядчикам пообщаться с широким спектром заказчиков и коллег, расширить кругозор, приобрести полезные деловые контакты, оценить перспективы сотрудничества с крупными игроками рынка. В 2018 году на конференции были презентованы инвестиционные программы ведущих нефтегазовых компаний, прокомментированы масштабные проекты, дан обзор рынка строительных подрядчиков. В число докладчиков конференций вошли представители лидеров нефтегазовой отрасли, как "Газпром нефть", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "РуссНефть", "ИНК", а также строительных организаций: "Стройтрансгаз", "Сварочно-монтажный трест", "Стройгазмонтаж" и др.

Завод "Энергокабель" принял активное участие в конференции. Председатель Совета директоров предприятия Дмитрий Викторович Пташинский лично приехал на мероприятие с целью посетить пленарные сессии, круглые столы, выставочную зону, наладить и укрепить деловые контакты.

По итогам мероприятия ООО "Московские нефтегазовые конференции" выразило благодарность Заводу "Энергокабель" за участие в конференции "Нефтегазстрой-2018".

С полным списком наград Завода "Энергокабель" можно ознакомиться на странице "Дипломы и грамоты"