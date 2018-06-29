Денису Мантурову представили стартапы Фонда развития интернет-инициатив

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) - российский венчурный фонд, инвестирующий в российские технологические компании - и пообщался с портфельными компаниями ФРИИ - стартапами "Робот Вера", HoloGroup, Brandquad, Иторум, Insize и BFG-soft.

Директор ФРИИ Кирилл Варламов отметил, что технологическое предпринимательство - один из механизмов реализации программы цифровой экономики, призванной качественно развить российскую экономику. "Именно ИТ-предприниматели создают глобальные цифровые платформы, способные изменить целые секторы экономики. Технологии, которые мы сегодня представили, уже показали свою востребованность среди лидеров российского бизнеса, мы видим эффективность от их внедрения в индустрию. Дальнейшее их развитие поможет компаниям российской промышленности становиться более конкурентными и эффективными. Именно с таких компаний-стартапов начинается создание глобальных экосистем, лидеров и драйверов экономического роста страны", - подчеркнул он.

"Робот Вера" (Stafory) — искусственный интеллект для подбора кадров, который помогает компаниям в сотни раз сокращать время на поиск кандидатов. “Робот Вера” провела больше одного млн интервью с кандидатами для 200 российских крупных компаний, среди которых МТС, Ростелеком. В этом году компания вышла на европейский и азиатский рынки. Система сама ищет кандидатов и резюме, рассылает вакансии, обзванивает кандидатов, ведет с ними диалог и проводит видео-собеседования. Система одновременно обзванивает и обрабатывает тысячи звонков.

HoloGroup - лидирующая российская компания по разработке продуктов и решений для дополненной и смешанной реальности. Компания создает проекты в области ассистированного ремонта оборудования, образования, медицины, экскурсий, и голографических презентаций. Клиенты — российские госкорпорации, крупнейшие отечественные и зарубежные предприятия. Компания уже запустила проекты с Enel Russia, Газпром-Нефть, Ашан, Уралхим, Hyundai, Volkswagen, Норникель.

Brandquad — облачный сервис для производителей по управлению цифровыми копиями товаров и продуктов, который систематизирует информацию (артикул, вес, размер, состав, фото и др данные) от подразделений и департаментов предприятий. Решение компании помогает быстро собирать и агрегировать точную и актуальную информацию. С помощью сервиса предприятия выпускают на рынок новые продукты в два раза быстрее. Клиенты - несколько десятков крупных международных и российских компаний с широкой линейкой продукции (Henkel, Loreal, Unilever).

Иторум Эм Ар занимается разработкой решения для технических специалистов на основе технологий дополненной реальности. Помогает сократить число ошибок технического персонала в обслуживании технических систем на 5-10% и сократить время простоя техники. Визуализирует факт выполнения работ, помогает обеспечить канал связи между локальным техническим специалистом с выводом визуальных подсказок и технических документов.

Insize — российский стартап, разработавший "умные" складские весы, автоматически определяющие габариты и вес груза товаров любой формы и размера. Компания является 1 из 5 производителей подобных весов в мире, имеющих технологию по измерению прозрачных и стеклянных объектов.

BFG-Group — российский разработчик IT-платформы по созданию цифровых двойников производств для управления изменениями и планирования в режиме реального времени. Компания работает с промышленными предприятиями. Решения от BFG помогут сократить время выполнения заказов, гарантировать соблюдение поставленных сроков, увеличить прибыль, оптимизировать инвестиции на проекты техперевооружения.

Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают в США, Китае, Казахстане, Ирландии, Великобритании, Испании, Чили и в других странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов в таких компаниях как НПФ Сбербанка, Билайн, Музей современной истории России, Московский метрополитен, и способны увеличить финансовые показатели компаний, качество сервиса и лояльность клиентов.

Элдис – сервис позволяет управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и другим участникам рынка ЖКХ удаленно собирать и обрабатывать показания счетчиков, анализировать качество и количество поставленных и потребленных ресурсов. Сегодня компания работает с 3 тысячами организаций, анализируя показания с 25 тысяч приборов, установленных в 62 регионах России. Решение компании способствует снижению ежегодных бюджетных расходов на 5-10% на оплату коммунальных ресурсов, снижает неплатежи со стороны управляющих компаний, повышает качество поставляемых ресурсов. Сервис показал свою эффективность и в работе с бизнесов – проект снижает потери управляющих компаний на общедомовые нужды на 20-30%.

Справочно

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) – российский фонд венчурных инвестиций. ФРИИ проинвестировал более 370 компаний. В соответствии со статистикой VentureSource от Dow Jones ФРИИ входит в число самых активных венчурных фондов Европы по числу сделок. Инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития от 2,5 до 324 млн рублей. Оказывает стартапам образовательную и консалтинговую поддержку. Участвует в разработке методов правового регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли. Миссия ФРИИ — сделать российский рынок понятным и доступным каждому предпринимателю, желающему начать или расширить свой бизнес в интернете.